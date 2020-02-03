Фото: Daily Mail





Алехандрина Жизель Гусман вышла замуж за Эдгара Казареса, племянника Бланки Маргариты Казарес, которая считается финансовым директором крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа.





Свадьба состоялась 25 января. На фотографиях и видео с мероприятия видно, что на свадьбы выступали популярные в Мексике музыканты, запускались фейерверки, а собор, где проходило венчание, был огражден от посторонних.





К собору пара прибыла на бронированных автомобиля в сопровождении наемных убийц, которые отвечали за безопасность мероприятия.









"Эль Чапо" не смог присутствовать на свадьбе своей дочери, так как отбывает пожизненное заключение в США. Так, во время традиционного танца невесты с отцом, девушка вышла на танцпол со своей матерью – второй женой "Эль Чапо".





Невеста была одета в белое кружевное платье, а на ее голове красовалась драгоценная тиара.





Источники в римско-католической епархии города Кулиакан подтвердили, что свадьба состоялась, но отказались разглашать подробности.





В прошлом году Алехандрина выпустила свой бренд El Chapo 701, а в января 2020 года перепрофилировала его с модной одежды на напитки, выпустив пиво El Chapo.





Бренд получил свое название после того, как в 2009 году Forbes назвал "Эль Чапо" 701-м самым богатым человеком в мире, оценив его собственный капитал в 1 миллиард долларов.



