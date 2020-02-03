+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Минсктранс" решил на нас заработать! Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления от остановки

Пассажирам в столичном транспорте не дадут опомниться: зашел, не успел за считанные секунды оплатить проезд - плати штраф! И никого не волнует, что у тебя есть "проездной" и ты просто не успел его достать...

"Минсктранс" решил на нас заработать! Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления от остановки
Столичные транспортники в ближайшее время планируют внедрить нововведение: система оплаты проезда в городском транспорте будет блокироваться через примерно 15 секунд после отъезда от остановки, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

— Точная дата новшества пока не определена. Его цель — сделать так, чтобы пассажиры оплачивали проезд вовремя, а не высматривали контролеров из салона, — прокомментировал заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик. — В правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что проезд должен быть оплачен до начала поездки. От посадки до закрытия дверей и объявления, что они закрываются, времени проходит достаточно. 

Что касается ситуаций, когда пассажиры хотят купить талон у водителя, то он, пока не продаст квиток, не должен блокировать систему. Реализовывать талоны водители обязаны только на остановках. Но лучше все-таки позаботиться о покупке проездных и талонов заранее.

Директор филиала «Агентство «Минсктранс» Сергей Ласицкий добавил:

— Со своей стороны перед введением новшества мы проведем серьезный инструктаж контролеров, чтобы постараться избежать конфликтных ситуаций.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru