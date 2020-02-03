Шок! В Бобруйске во дворе дома нашли труп женщины
В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины.
Вечером 2 февраля в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ленина обнаружено тело женщины без признаков жизни.
Погибшей является 41-летняя жительница Бобруйска. Установлено, что смерть женщины носит криминальный характер.
Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.
По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне женщина была в гостях. Там же обнаружены ее личные вещи.
Источник: belta.by
17:36 03/02/2020
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