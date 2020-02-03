Шок! В Бобруйске во дворе дома нашли труп женщины





Вечером 2 февраля в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ленина обнаружено тело женщины без признаков жизни.





Погибшей является 41-летняя жительница Бобруйска. Установлено, что смерть женщины носит криминальный характер.





Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.





По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне женщина была в гостях. Там же обнаружены ее личные вещи.