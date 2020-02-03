Стадо в более чем 50 голов – это зубры озерской микропопуляции. Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей.





Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще видеть не приходилось.















