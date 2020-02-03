Белорусы ожидали снижения стоимости шенгенской визы много лет. Переговоры между Беларусью и Евросоюзом начались в 2014 году, но, увы, продолжались с разной степенью интенсивности слишком долго. В итоге окончательное соглашение

было подписано только 8 декабря 2019 года





Но первая сессия белорусского Палаты представителей начнется только в апреле. Поэтому ратифицировать договор сейчас в Беларуси просто некому. От момента ратификации до вступления договора в силу должно пройти еще более месяца. Поэтому визы по упрощенной схеме и по 35 евро белорусы смогут начать оформлять не раньше июня.





Свабода поговорила с белорусами, которые не могут ждать до лета.





«Мы с женой здесь, она уже пошла подаваться, а я стою, жду, - говорит мужчина, которого встречаем на крыльце польского консульства на минской улице Кропоткина. - Решили делать визу за 80 евро, жена к дочери поедет в Варшаву. А что делать? Дорого, конечно. Чтобы было дешевле, то, может, и еще сделали бы. А так за двоих 160 евро заплати. Надеюсь, что хоть жене на 5 лет дадут, дочь прислала приглашение. Она нас оттуда регистрировала в консульстве. Из Минска зарегистрироваться невозможно».









Под консульством в первый день действия новых правил почти никого нет. Страховщики в отделении «Белгосстраха» говорят, что так здесь было и до подорожания.





Зарегистрироваться самостоятельно на подачу документов в консульство сейчас сложно. Охранник время от времени открывает дверь и приглашает желающих подавать документы на визы либо на карту поляка. Последних гораздо больше.





По словам нашего собеседника, он следит за новостями и знает о подписании соглашения о снижении стоимости виз между Беларусью и Евросоюзом.





«Еще не до конца ясно, снизятся ли цены, - говорит мужчина. - Посмотрим. Это же в конце марта они могут собраться и проголосовать? А почему тогда визы подешевеют только в июне? Посмотрим, как будет».





Пока разговариваем, подавать документы на визу в консульство приходят еще несколько человек. «80 евро, конечно, дорого, - говорит одна из них. - Но не факт, что визы подешевеют».





Гораздо людно в приемной польского визового центра на пятом этаже торгового центра «Галилео». Здесь даже очередь.





«Я решила не ждать и сделать визу сейчас, хочу в отпуск поехать, - говорит девушка, которая пришла подавать документы вместе со своим парнем. - запланировали путешествие, надо делать визу. Сколько попросят денег за все, пока не знаю. Только документы принесла. О том, что визы могут подешеветь, я слышала. Но не знаю, произойдет ли это».





Тем временем клиентам визовых центров «шенген» обходится значительно дороже, чем 80 евро. Надо выплатить еще обязательный сбор. «Я 223 рубля заплатил только что, - признается один из клиентов. - Но мне по работе надо ехать, не могу ждать до лета».





Кроме подорожания виз, новый визовый кодекс Евросоюза принес и изменения к лучшему. Он увеличивает количество категорий иностранных граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную визу. Также европейские чиновники обещают, что начнут выдавать больше пятилетних виз.