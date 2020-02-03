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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий.

Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

боевики "ДНР" на месте крушения

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала она. 

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. 


«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — подчеркнула адвокат.
Источник: echo.msk.ru
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