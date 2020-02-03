Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН17

Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.





боевики "ДНР" на месте крушения

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала она.





Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.









«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — подчеркнула адвокат.