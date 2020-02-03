В письме Кузьмич пишет: «Торжественно спешу сообщить, что вступил в ряды вашего объединения, совершив обряд посвящения. Предлагаю переименовать ОО „БРСМ“ в „Родина-BDSM“, что, на мой взгляд, конкретнее отражает специфику вашей деятельности и ее сходство с практиками садомазохизма и психосексуального доминирования».





Как пишет the-village , художник выбрал объектом своей акции именно БРСМ, потому что считает эту организацию преемственной структурой советского комсомола, которая формирует современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендует на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси.









Алексей говорит, что приурочил акцию к вступлению в силу изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» (с 1 февраля в Беларуси вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма).





Напомним, в октябре Алексей Кузьмич пришел на открытие выставки в Национальном центре современных искусств Беларуси голым, с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном половом члене, чтобы высмеять цензуру ведомства в отношении его работ.