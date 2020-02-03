



Театр приезжал в Бишкек четыре года подряд. Очередное выступление состоялось 2 февраля. Но многие зрители обратили внимание на то, что в этом году актеры, вопреки обыкновению, танцевали под струями «дождя» в футболках.





Организаторы шоу в беседе с журналистами заявили, что выступление с голыми торсами запретило руководство филармонии. Представители руководства не скрывали, что причиной такого решения стал недавний скандал вокруг феминистской выставки в бишкекском музее ИЗО. Там из-за перформанса обнаженной художницы сменился директор.





По словам организаторов гастролей российского театра, первоначально выступление вообще хотели отменить. Но после долгих переговоров актерам все же разрешили выступить в обмен на письменное обязательство не допускать обнажения.





Организаторы посетовали, что актерам было и физически, и психологически тяжело исполнять измененный номер. Вероятно, разочарование испытали и зрители. Возможно, больше они не захотят посещать шоу, и тогда «Искушение» перестанет приезжать в Бишкек.









В Минкультуры Кыргызстана изданию 24.Kg сообщили, что никаких цензурных запретов на выступление «Искушения» не налагалось. В ведомство была представлена программа, где не упоминалось раздевание.







