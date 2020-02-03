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Oops! Актерам российского театра в Кыргызстане запретили выступать с голыми торсами

Актерам российского театра танца «Искушение» запретили выступать в Национальной филармонии Кыргызстана с голыми торсами. Об этом 3 февраля сообщило издание KaktusMedia.


Театр приезжал в Бишкек четыре года подряд. Очередное выступление состоялось 2 февраля. Но многие зрители обратили внимание на то, что в этом году актеры, вопреки обыкновению, танцевали под струями «дождя» в футболках.

Организаторы шоу в беседе с журналистами заявили, что выступление с голыми торсами запретило руководство филармонии. Представители руководства не скрывали, что причиной такого решения стал недавний скандал вокруг феминистской выставки в бишкекском музее ИЗО. Там из-за перформанса обнаженной художницы сменился директор. 

По словам организаторов гастролей российского театра, первоначально выступление вообще хотели отменить. Но после долгих переговоров актерам все же разрешили выступить в обмен на письменное обязательство не допускать обнажения.

Организаторы посетовали, что актерам было и физически, и психологически тяжело исполнять измененный номер. Вероятно, разочарование испытали и зрители. Возможно, больше они не захотят посещать шоу, и тогда «Искушение» перестанет приезжать в Бишкек.


В Минкультуры Кыргызстана изданию 24.Kg сообщили, что никаких цензурных запретов на выступление «Искушения» не налагалось. В ведомство была представлена программа, где не упоминалось раздевание.
Источник: fergana
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