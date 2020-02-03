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Из России депортируют всех зараженных коронавирусом иностранцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что иностранцев могут депортировать в случае выявления у них коронавируса.


По его словам, это предусматривает национальный план по борьбе с инфекцией. Он также отметил, что китайский коронавирус внесен в список опасных болезней.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин»,— сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибло уже 362 человека, число заразившихся превышает 17 тыс. человек.

В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Случаи заболевания уже обнаружены в 27 странах. 
Источник: kommersant.ru
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