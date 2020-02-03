Оплату проезда банковской картой в минских трамваях отменят. В чем дело?
Оплату проезда банковскими карточками в трамваях 6-го маршрута через несколько дней отменят
Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский.
— Мы хотели сделать это с 4 февраля, в таком случае предупредили бы пассажиров заранее, — поясняет М. Слодинский. — Но оказалось, что отключить функцию оплаты банковскими карточками еще сложнее, чем подключить: много технических и юридических нюансов. Для этого понадобится как минимум неделя. Уведомим горожан предварительно.
Он также рассказал, в связи с чем было принято решение пойти на такой непопулярный, с точки зрения пассажиров, шаг:
— Главная причина кроется в неудовлетворительных результатах по финансовой отчетности, касающейся подтверждения количества пассажиров, воспользовавшихся данной услугой. За семь месяцев работы системы у нашего предприятия и банка не сошлись цифры. Сам факт, что цифры не сходятся, не может не беспокоить. Ведь речь идет не об одном-двух пассажирах, а о десятках и сотнях. А это деньги.
Работа системы не возобновится, пока не появится некий механизм контроля за этой статистикой, условный счетчик, показывающий, что у нас столько-то пассажиров, за которых мы должны получить определенную сумму. А при существующем положении дел к нам могут возникнуть вопросы и со стороны проверяющих органов.
11:17 03/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение