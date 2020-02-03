



Михаил Слодинский. Об этом сообщил агентству « Минск-Новости » заместитель главного инженера ГП «Минсктранс»





— Мы хотели сделать это с 4 февраля, в таком случае предупредили бы пассажиров заранее, — поясняет М. Слодинский. — Но оказалось, что отключить функцию оплаты банковскими карточками еще сложнее, чем подключить: много технических и юридических нюансов. Для этого понадобится как минимум неделя. Уведомим горожан предварительно.





Он также рассказал, в связи с чем было принято решение пойти на такой непопулярный, с точки зрения пассажиров, шаг:





— Главная причина кроется в неудовлетворительных результатах по финансовой отчетности, касающейся подтверждения количества пассажиров, воспользовавшихся данной услугой. За семь месяцев работы системы у нашего предприятия и банка не сошлись цифры. Сам факт, что цифры не сходятся, не может не беспокоить. Ведь речь идет не об одном-двух пассажирах, а о десятках и сотнях. А это деньги.









Работа системы не возобновится, пока не появится некий механизм контроля за этой статистикой, условный счетчик, показывающий, что у нас столько-то пассажиров, за которых мы должны получить определенную сумму. А при существующем положении дел к нам могут возникнуть вопросы и со стороны проверяющих органов.