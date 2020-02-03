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Аномально теплая зима: февраль начался с рекордов

Несколько температурных рекордов были зафиксированы в Беларуси в первые февральские выходные.


Об этом, как передает sputnik.by, свидетельствуют оперативные данные республиканского Белгидромета, размещенные на meteoinfo.by.

В стране сохраняется аномально теплая погода с температурой воздуха на 5-9°С выше климатической нормы. На минувшей неделе шли обильные осадки: по последним данным, в отдельных районах страны наблюдается снежный покров высотой до 12 сантиметров.

В выходные было побиты несколько температурных рекордов. В целом, сообщают метеорологи, в этом году зима в Беларуси на 5-10 градусов теплее, чем обычно. А кроме того, 2 февраля жители Бреста и других городов области могли наблюдать радугу, крайне редкое для зимы явление.

Температурные максимумы были в воскресенье зафиксированы в столице, а также в Витебске, Могилеве и Гомеле. Так, в Минске потеплело до +7,4°С (прежний экстремум был достигнут в 2016 году и составлял +7,2°С).

В областных цетрах разница еще более существенная. В Витебске воздух прогрелся до +6,6°С (против +6,2°С также в 2016 году), в Могилеве — до +8°С (против +6,2°С), а в Гомеле она и вовсе достигла +9,7°С (до этого здесь не было теплее +5,3°С).


В субботу тоже было аномально тепло: в Бресте столбики термометров поднялись до +10,3°С (в 2002 году здесь было холоднее на один градус – теплело +9,3°С). Таким образом, обновился максимум дня за весь период метеорологических наблюдений.
"Белорусский партизан"
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