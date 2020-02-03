"Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина", — рассказали в пресс-службе Минздрава.





По словам казахстанских коллег, клиника оборудована необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. "Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что завтра будет открыта горячая телефонная линия, по которой родственники смогут узнать о здоровье своих близких", — отметили в пресс-службе министерства.





"Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину", — отметили в пресс-службе.





Белорусские граждане, которые живут в Китае и хотят вернуться на Родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510. По сведениям Минздрава, к этому времени лишь немногие высказали желание покинуть Китай. "Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии посольства Беларуси в КНР авиалиниями Казахстана и России", — проинформировали в пресс-службе Минздрава.





Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. Специалисты посольства Беларуси в КНР при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечили доставку людей в эту страну.