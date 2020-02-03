+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эвакуированные из эпицентра коронавируса белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

Пять белорусов, которых эвакуировали 2 февраля из китайского города Ухань, будут находиться в больнице в Казахстане до снятия карантина, пишет БЕЛТА.

"Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

По словам казахстанских коллег, клиника оборудована необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. "Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что завтра будет открыта горячая телефонная линия, по которой родственники смогут узнать о здоровье своих близких", — отметили в пресс-службе министерства.

"Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину", — отметили в пресс-службе.

Белорусские граждане, которые живут в Китае и хотят вернуться на Родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510. По сведениям Минздрава, к этому времени лишь немногие высказали желание покинуть Китай. "Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии посольства Беларуси в КНР авиалиниями Казахстана и России", — проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. Специалисты посольства Беларуси в КНР при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечили доставку людей в эту страну.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru