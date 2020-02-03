







По самым востребованным авиабилетам - на одного взрослого в экономклассе, лучшие цены, по оценке экспертов, приходятся на пятницу. Примерная стоимость авиабилета по пятницам составляет Br500.





Самым дорогим днем для планирования поездки специалисты назвали воскресенье, когда билеты на рейсы туда-обратно в среднем стоят Br717, при обычной цене в Br615.





В пятницу дешевле всего приобретать билеты в Литву, Россию, Польшу, Украину, Латвию, Финляндию и Прагу, отмечают авторы исследования. В большей же степени сэкономить получится на билетах в Норвегию, Данию, Доминиканскую Республику - до 52%, 35% и 30% соответственно.