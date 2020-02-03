К концу недели в Беларусь все-таки заглянет зима

Так, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилёве в ночь на четверг ожидается от -6 до -9 градусов, а днём в пятницу от -3 до -6 градусов. Перед похолоданием в четверг ожидается метель, так что не исключено, что белорусы все-таки увидят в этом году настоящую зиму, передает "Еврорадио"





В пользу этого прогноза говорит и информация от российских синоптиков, которые прогнозируют похолодание на европейской части России уже со вторника и настоящие морозы до -15 градусов в Москве к субботе.