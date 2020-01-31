+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Цукерберг пообещал, что Facebook будет отстаивать свободу слова

Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот подход.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией. Об этом он заявил на саммите Silicon Slopes, сообщает CNN

«Это новый подход, и я думаю, что он будет раздражать многих людей. Но, честно говоря, и старый подход раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое», — сказал он. 

Цукерберг уточнил, что целью его компании в течение длительного времени было «не делать ничего, что считалось бы слишком оскорбительным», но он сейчас меняет этот подход. 

«Мы будем удалять содержимое, которое действительно оскорбительн, но нужно провести границу (между оскорблением и свободой выражения — ред.) в определенный момент», — добавил основатель соцсети.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru