СМИ: задержан бывший глава представительства ABLV в Беларуси

Терёхин 14 лет являлся главой представительства ABLV в Беларуси. Банк был одним из самых популярных среди беларусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом, пишет reform.by





О том, что в офисе латвийского ABLV Bank в рамках уголовного процесса о легализации 50 млн евро 28 января были проведены обыски, на днях сообщила местная прокуратура. В деле право на защиту имеют 12 человек, в том числе 7 сотрудников банка. Трое фигурантов арестованы. Следственные действия по делу сейчас ведутся в Латвии и Беларуси. Было проведено не менее 20 обысков, уточнили в прокуратуре.





Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений. Таким образом было легализовано более 50 млн евро.





Журналисты государственного телевидения Латвии утверждают, что также начато уголовное дело против бывшего председателя правления и акционера банка ABLV Эрнеста Берниса.









Проблемы ABLV Bank были вызваны решением Минфина США в феврале 2018 года закрыть банку доступ к американской финансовой системе, а также запретом для всех финансовых учреждений США открывать и вести корреспондентские счета ABLV. Такое решение сделало невозможным осуществление любых операций с долларом. Подобные действия стали ответом на расследование американского управления по противодействию финансовым преступлениям. В докладе FinCEN было сказано, что «отмывание денег является основой функционирования банка».





На конец третьего квартала 2017 года, ABLV Bank располагал активами на 3,63 миллиарда евро. ABLV являлся третьим по размеру латвийским коммерческим банком с представительством во многих странах СНГ.