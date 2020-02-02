В центре Минска подростки из Свислочи выловили гранату
Милиция будет выяснять, как в реке Свислочь на территории детского парка имени Горького оказалась учебная граната.
"Сегодня в столичном парке Горького двое подростков выловили из Свислочи гранату. К счастью, она была без запала", – сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД полковник милиции Ольга Чемоданова.
Сообщение в милицию об опасной находке поступило из МЧС в 15:25 минут. По информации спасателей, позвонили дети и рассказали, что магнитом выловили предмет похожий на гранату.
По данным МВД, на место происшествия выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили.
В милиции рассказали, что граната оказалась без запала, ее изъяли для последующей утилизации.
Подросткам, которые магнитом в парке горького вылавливали из Свислочи металлические предметы, по 14 лет.
В МВД юных минчан похвалили за то, что не растерялись и оперативно позвонили в МЧС.
21:18 02/02/2020
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