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В центре Минска подростки из Свислочи выловили гранату

Милиция будет выяснять, как в реке Свислочь на территории детского парка имени Горького оказалась учебная граната.



"Сегодня в столичном парке Горького двое подростков выловили из Свислочи гранату. К счастью, она была без запала", – сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД полковник милиции Ольга Чемоданова.

Сообщение в милицию об опасной находке поступило из МЧС в 15:25 минут. По информации спасателей, позвонили дети и рассказали, что магнитом выловили предмет похожий на гранату.

По данным МВД, на место происшествия выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили.

В милиции рассказали, что граната оказалась без запала, ее изъяли для последующей утилизации.

Подросткам, которые магнитом в парке горького вылавливали из Свислочи металлические предметы, по 14 лет.

В МВД юных минчан похвалили за то, что не растерялись и оперативно позвонили в МЧС.
Sputnik
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