В Витебской области проводится реорганизация оказания медицинской помощи. Это должно улучшить работу больниц и сэкономить значительные средства, пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Витебский облисполком.





По словам начальника главного управления по здравоохранению Юрия Деркача, в некоторых районах области будут закрываться родильные отделения.





«Будем планировать закрытие родильных отделений в районах, где принимают менее 100 родов в год, с направлением рожениц на межрайонный уровень. Пока у нас два района могут быть под вопросом — Докшицкий и Верхнедвинский», — заявил руководитель. Напомним, что межрайонных роддома в области два — в Орше и Новополоцке.





Юрий Деркач также затронул тему с нехваткой специалистов в медучреждениях:





«Дефицит сейчас есть. В следующем году он будет устранен. Текучесть кадров в Витебской области самая низкая, уровень подготовки и переподготовки специалистов высокий».