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В некоторых районах Витебской области могут закрыть родильные отделения

Рожениц будут направлять в Новополоцк.

В Витебской области проводится реорганизация оказания медицинской помощи. Это должно улучшить работу больниц и сэкономить значительные средства, пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Витебский облисполком.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Юрия Деркача, в некоторых районах области будут закрываться родильные отделения.

«Будем планировать закрытие родильных отделений в районах, где принимают менее 100 родов в год, с направлением рожениц на межрайонный уровень. Пока у нас два района могут быть под вопросом — Докшицкий и Верхнедвинский», — заявил руководитель. Напомним, что межрайонных роддома в области два — в Орше и Новополоцке.

Юрий Деркач также затронул тему с нехваткой специалистов в медучреждениях:

«Дефицит сейчас есть. В следующем году он будет устранен. Текучесть кадров в Витебской области самая низкая, уровень подготовки и переподготовки специалистов высокий».
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