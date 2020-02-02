В некоторых районах Витебской области могут закрыть родильные отделения
Рожениц будут направлять в Новополоцк.
В Витебской области проводится реорганизация оказания медицинской помощи. Это должно улучшить работу больниц и сэкономить значительные средства, пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Витебский облисполком.
По словам начальника главного управления по здравоохранению Юрия Деркача, в некоторых районах области будут закрываться родильные отделения.
«Будем планировать закрытие родильных отделений в районах, где принимают менее 100 родов в год, с направлением рожениц на межрайонный уровень. Пока у нас два района могут быть под вопросом — Докшицкий и Верхнедвинский», — заявил руководитель. Напомним, что межрайонных роддома в области два — в Орше и Новополоцке.
Юрий Деркач также затронул тему с нехваткой специалистов в медучреждениях:
«Дефицит сейчас есть. В следующем году он будет устранен. Текучесть кадров в Витебской области самая низкая, уровень подготовки и переподготовки специалистов высокий».
19:58 02/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение