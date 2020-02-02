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В «Белэнерго» объяснили почему минчане все еще чувствую запах мазута

Несмотря на то, что со вторника, 28 января, на столичной ТЭЦ-4 перестали сжигать мазут, минчане все еще жалуются на неприятный запах.

В «Белэнерго» объяснили в чем причина, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

По словам специалистов, запах появляется при разгрузке топлива. То есть, когда из цистерн мазут переливают в резервуары ТЭЦ. Однако он должен исчезнуть уже сегодня, 2 февраля.

Также в РУП «Минскэнерго» принесли свои извинений жителям Фрунзенского района, которые проживают в непосредственной близости с ТЭЦ, и пообещали, что при необходимости проведения подобных работ с резервным топливом, общественность проинформируют заранее.

Напомним, из-за аномальных погодных условий, несвойственных для нашего климата, процесс перегрузки мазута на минской ТЭЦ-4 принес неудобства местным жителям.
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