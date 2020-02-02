+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Гражданство, уголовка, информация: какие законы и кодексы изменят в 2020 году

На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление правительства Беларуси от 29 января 2020 г. №54 о подготовке органами госуправления законопроектов в 2020 году. Всего в плане 34 пункта, из которых собственно проектов закона 27, ещё 4 — законы по мотивам решений Александра Лукашенко и связанные с международными договорами и обязательствами Беларуси и 4 концепции проектов закона.

Среди прочего, власти Беларуси планируют изменить Банковский и Налоговый кодексы, Кодекс о культуре и Кодекс о недрах, кодексы по вопросам уголовной ответственности, законы о профилактике правонарушений, сообщает "Еврорадио".

Ревизии подвергнут законы о гражданстве, об инвестициях, о защите прав потребителей, о лицензировании, о гарантированном возмещении банковских вкладов и другие.

Кроме того, нас ждёт новая концепция закона об информации, информатизации и защите информации. Она должна отправиться на согласование к Лукашенко в декабре.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru