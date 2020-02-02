Среди прочего, власти Беларуси планируют изменить Банковский и Налоговый кодексы, Кодекс о культуре и Кодекс о недрах, кодексы по вопросам уголовной ответственности, законы о профилактике правонарушений, сообщает "Еврорадио"





Ревизии подвергнут законы о гражданстве, об инвестициях, о защите прав потребителей, о лицензировании, о гарантированном возмещении банковских вкладов и другие.





Кроме того, нас ждёт новая концепция закона об информации, информатизации и защите информации. Она должна отправиться на согласование к Лукашенко в декабре.