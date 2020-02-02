Могилевчанин из ревности облил бывшую жену серной кислотой





В семье долгое время было все хорошо, пара растила совместного ребенка. Однако у мужа постепенно возникла зависимость от алкоголя. После череды скандалов жена, которая на 14 лет младше, подала на развод.





Однако после развода супруги не смогли разделить жилплощадь и продолжали жить под одной крышей. Алкоголизм мужчины прогрессировал, он постоянно устраивал скандалы. Агрессию не остановила даже судимость за угрозу убийством: по приговору суда бывший муж отсидел три месяца. Женщина приобрела перцовый баллончик для самозащиты. Дочь большую часть времени проводила у бабушки.





Однажды ночью экс-супруг облил спящую женщину серной кислотой. Агрессивная едкая жидкость попала на лицо, шею и тело. В скорой потерпевшей оказали помощь, но на теле остались шрамы, от которых, по словам врачей, избавиться уже никогда не удастся.









Суд приговорил могилевчанина к 7 годам и 8 месяцам заключения в колонии усиленного режима. В качестве компенсации морального вреда приговоренного обязали выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей. Свой поступок мужчина объяснил тем, что чувства к бывшей жене у него полностью не прошли. Его раздражало то, что сам он опустился, а женщина всегда выглядела ухоженной, на этой почве у него возникло чувство ревности. Кислоту могилевчанин, по собственным словам, купил 15 лет назад: токсичное вещество свободно продавалось в магазинах автомобильных запчастей вместе с аккумуляторами.







