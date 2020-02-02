С эвакуацией белорусов из Китая помог Казахстан

2 февраля 2020 года из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, при содействии посольства Беларуси в Китае эвакуировали пять граждан Беларуси. Как сообщило правительство Казахстана, именно эта страна эвакуировала из Уханя более 80 своих граждан, а также граждан Кыргызстана, Беларуси, Армении, пишет tut.by





Национальный координационный центр экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечил доставку людей в Казахстан, в полете их сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.





«После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом», — говорится в сообщении.





В медучреждении эвакуированные граждане, в том числе белорусы, пройдут дополнительное обследование, в первую очередь тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.





Ситуация в мире





2 февраля стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.





Как сообщает Русская служба ВВС, всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.





Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.





Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. «Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов и причиняя ущерб экономике», — заявил в пятницу глава ВОЗ.





ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.