Гродненцы Евгений Оснаревский и Мечислав Супрон с 31 января начали собирать на petitions.by подписи за открытие в Гродно еще одной художественной галереи. Они предлагают открыть ее в бывшем дворце культуры текстильщиков.





Несколько дней назад гродненские власти сообщили о том, что в здании на Советской площади, где в данный момент полным ходом идет реконструкция, будут открыты новые экспозиции Гродненского историко-археологического музея. Туда переедут экспонаты из отделов новейшей истории и природы, которые ранее находились в Старом замке, пишет hrodna.life

Инициаторы петиции считают, что главная площадь города - не место для экспонирования чучел животных и образцов сельхозпродукции. Они предлагают разместить музей природы в хозяйственных постройках усадьбы Станиславово, где такие объекты будут смотреться органично.