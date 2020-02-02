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Белоруску не пустили на борт российского самолёта из Китая

В Китае гражданку Беларуси не пустили на борт самолёта "Уральских авиалиний" U6764 по маршруту Сиань-Екатеринбург. Вместе с ней за бортом остались граждане Армении, Казахстана и Таджикистана. В самолёт попали только граждане России.

Из Сианя Наталия должна была лететь в Екатеринбург, а оттуда через Москву в Минск. "В аэропорту билеты на самолет не выдали. Другие ребята, которых также не пустили на посадку, стараются созвониться со своими посольствами. Документы в аэропорту о том, по какой причине нас не пускают на рейс, не предоставили", — приводит слова белоруски TUT.by.

По словам Наталии, в посольстве Беларуси ей объяснили, что российские авиакомпании сейчас перевозят из Китая только граждан России. В аэропорту белоруске пообещали полностью вернуть деньги за билеты и предоставили гостиницу, печенье и воду. Она собирается лететь в Пекин или Шанхай и оттуда пытаться вылететь в Москву.

Россия ограничили авиасообщение с Китаем с 1 февраля. Компания "Уральские авиалинии", в частности, приостановила регулярные рейсы и вывозит российских туристов из Китая чартерами.
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