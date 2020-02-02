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Фильм "Паразиты" получил главную премию Гильдии сценаристов США

Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".

В номинации "лучший адаптированный сценарий" победил Тайка Вайтити, который выступил сценаристом и режиссером фильма "Кролик Джоджо", пишет "Интерфакс".

Сериалы HBO выиграли в нескольких номинациях. "Наследники" были отмечены наградой как лучший драматический сериал, "Барри" - как лучший комедийный сериал, "Хранители" - лучший новый сериал.

Крэйг Мэйзин получил премию за сценарий к сериалу "Чернобыль" в номинации "лучший оригинальный сценарий к сериалу".

Премия Гильдии сценаристов США вручается ежегодно с 1949 года за выдающиеся достижения в кинематографе и на телевидении.
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