+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Из-за усиления ветра на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Белгидромет предупреждает, что объявлен оранжевый уровень опасности.

По Минской области в понедельник ночью на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет TUT.BY

В Минске 3 февраля ночью ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru