+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Рабочим «Гомсельмаша» начислили по $22 зарплаты

В январе работников предприятия решили отправить на «каникулы».

Из-за экономических проблем в холдинге рабочих «Гомсельмаша» массово отправляли в отпуска за свой счет и «с частичным сохранением заработной платы». Официальная формулировка в приказе: «в связи со снижением объема производства», сообщает gomel.today.

Телеграм-канал NEXTA опубликовал «расчетник» одного из цехов завода за январь. Максимальная зарплата после вынужденных каникул составила 285 рублей, а минимальная — 45 рублей.


Напомним, недавно стало известно, что в такую же ситуацию с отпусками попали работники «ЗЛиНа», который входит в холдинг «Гомсельмаш».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru