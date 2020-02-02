Несовершеннолетняя девушка, пропавшая полгода назад в Витебской области, найдена под Гродно со взрослым дяденькой
Специалисты уголовного розыска Верхнедвинского РОВД установили местонахождение несовершеннолетней девушки Яны Давыденок, которая пропала еще летом. Она уехала в неизвестном направлении с мужчиной, который старше ее на 30 лет.
30 января пара обнаружена в агрогородке Озеры Гродненской области, пишет УВД Витебского облисполкома.
После распространения в СМИ сообщения матери Яны, в правоохранительные органы стали поступать звонки от людей, видевших похожую девушку в различных населенных пунктах. Детально проверялось каждое сообщение. Были отработаны Полоцк, Новополоцк, Минск. В дальнейшем оперативникам стало известно, что пара на попутках добралась до Гродно.
Полученные сведения привели сотрудников розыска в агрогородок Озеры Гродненского района. Именно там и были обнаружены беглецы. Пара проживала в постройке у пожилой женщины с конца лета. Со слов девушки, средством к существованию были случайные заработки.
Несовершеннолетняя передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители выражают благодарность всем, кто способствовал распространению информации о розыске девушки.
11:42 02/02/2020
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