Учёные создали копию разлитой в Чернобыле радиоактивной лавы





Напомним, 26 апреля 1986 года взорвался реактор четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. Расплавленное топливо смешалось с металлом, бетоном, песком и разлилось по помещениям. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, цезия, стронция, йода. Их облако распространилось в атмосфере по большей части территории Европы. За этим последовали радиоактивные дожди. Более восьми миллионов человек облучились.





Авария на атомной станции “Фукусима-1” произошла 11 марта 2011 года. По данным специалистов, объём выброса радиации там составил примерно пятую часть от чернобыльского.