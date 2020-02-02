В Китае обнаружили еще один смертельно опасный вирус

Данная провинция граничит с провинцией Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.





Высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на одной из ферм. Из-за болезни там погибло более половины всех пернатых. О случаях заражения человека пока не сообщается.





Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.





Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Также заболеть можно после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.





Напомним, что в 2009 году, когда в Беларуси была вспышка антипичной пневмонии со смертельными исходами, Всемирная организация здравоохранения признала, что это была именно вспышка "птичьего гриппа".