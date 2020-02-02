Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи









"Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за более чем два десятилетия и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой", - заявила в субботу, 1 февраля, министр информации страны Фирдус Ашик Аван.





Это решение и план противодействия угрозе накануне одобрил премьер-министр Пакистана Имран Хан.





По словам министра планирования и развития страны Махдум Хусро Бахтияра, нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство по поводу продовольственной безопасности Пакистана. Он добавил, что власти не могут справиться с распространением пустынной саранчи из-за ограниченных ресурсов.





Нашествие вредных для сельского хозяйства насекомых началось в Пакистане еще в июне 2019 года, когда саранча начала движение по территории страны из Ирана. От нее уже пострадали огромыне площади на юго-западе Пакистана. Прежде всего - посевы хлопка, пшеницы и кукурузы.





С тех пор саранча прошла путь из южной провинции Синд в северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению.