Громкое дело в Кричеве: заведующую детсадом №19 признали виновной

30 января суд Чериковского района под председательством Александра Кравченко поставил точку в громком уголовном деле бывшей заведующей детским садом №19 г. Кричева Аллы Пастуховой, пишет belsat.eu Она признана виновной в превышении служебных полномочий из корыстных интересов, в злоупотреблении властью, в хищении государственного имущества.









По совокупности статей суд приговорил Пастухову к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 1350 рублей (50 базовых величин). Осуждённой запрещено занимать руководящие должности в течение 3 лет. В приговоре также указано, что драгоценности и вещи, изъятые у Пастуховой во время обысков на даче и дома, оставлены под арестом до полного погашения штрафа. Срок нахождения в СИЗО и под домашним арестом будет засчитан в срок отбытия наказания (в СИЗО – день за день, под домашним арестом – два дня за день). В течение 10 дней у неё есть возможность обжаловать приговор. После оглашения приговора Пастухову взяли под стражу.





28 января гособвинитель, заместитель прокурора Кричевского района Николай Розанцев просил приговорить обвиняемую к 4 годам лишения свободы, к 13 500 рублям штрафа и лишению права на 5 лет занимать руководящие и организационно-хозяйственные должности. Просьбу гособвинителя 16 потерпевших поддержали целиком и полностью.





Адвокат Пастуховой просил суд оправдать обвиняемую в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.





Во время судебных заседаний было установлено, что Пастухова, являясь должностным лицом, совершила действия, нанесшие вред правам граждан и интересам государства на общую сумму 10 003 рубля. В частности, с 2015 г. по 2018 г. через делопроизводителя организовала сбор средств из надбавок к тарифным ставкам, премий и материальной помощи работников детсада. Незаконно собранные средства использовала в личных целях.









Пастухова давала указания подчиненным на списание стройматериалов (цемента, краски, шпатлёвки), предназначенных для ремонта детсада, которые впоследствии присваивала. Похищенное обнаружено во время обыска на её даче. Стройматериалы, обнаруженные в подвале детсада, по мнению следствия и суда, были приготовлены для дальнейшего похищения.





По указанию Пастуховой некоторые подчиненные регулярно выезжали в рабочее время к её престарелому отцу, отвозили продукты, носили воду, переносили брикет, выполняли другие работы по хозяйству. Оказывали помощь по ремонту на квартире и даче обвиняемой.





Также установлено, что одна из подчиненных по указанию Пастуховой возила её родственнице (потерпевшие называли дочь) в Могилёв продукты и деньги.





При этом, отсутствующим фактически на работе, в табелях учёта рабочего времени исправно рисовали «восьмёрки». Потерпевшие и ряд свидетелей утверждали, что повара по указанию Пастуховой готовили ей различные блюда. В суде также выяснилось, что при заключении с ней контракта обвиняемая подписывала обязательство о недопущении коррупционных проявлений в своей работе.





Гособвинитель в своём выступлении подчеркнул, что «разоблачить Пастухову удалось благодаря смелости подчиненных ей женщин».

«Так все делают»

В последнем слове Пастухова категорически отвергла предъявленные обвинения. Она отметила, что «дом там, где твоё сердце, а моё сердце находится в детсаде №19». Рассказала о своих заслугах за 45 лет деятельности на педагогической ниве, о 35 почётных грамотах и благодарностях, в том числе от президента, о признании её в 2015 году «Человеком года» Кричева, успешной работе руководителем микрозоны самоуправления «Комсомольская». «Сила и доброта – мой стиль управления» – подчеркнула она. При этом призналась, что допускала ошибки в кадровой работе. Высказала обиду на автора, что он написал в статье о найденной у неё во время обыска «крупной сумме долларов», которых на самом деле не было, «даже рубля». Досталось и дознавателям, которые, по её мнению, оказывали психологическое давление на неё, заставляли признать вину и советовали обратиться за помилованием к Лукашенко. Давление, по её словам, оказывалось и на подчиненных во время допросов.





Сбор средств она объяснила тем обстоятельством, что выделяемых отделом образования средств на поддержание имиджа «передового сада» не хватало. Ей приходилось нести самой определенные расходы. По её словам, делопроизводитель предложила ей собирать деньги с подчиненных, потому что «так все делают». Наживаться она не думала, «принимала столько денежных средств», сколько вкладывала своих.





В конце своего выступления она сказала, что переживает по поводу смерти бывшей подчиненной Натальи Ельцовой, назвала её близким человеком, который «хотел её защитить», и не понимает, почему её не допросили по факту её гибели.





Адвокат поддержал позицию обвиняемой, подчеркнув, что следствие подводило показания потерпевших и свидетелей к нужному им результату. По его мнению, доказательства вины Пастуховой сомнительны и попросил суд оправдать подзащитную.





62-летнюю А. Пастухову задержали 27 марта 2019 года на рабочем месте. Прокурор Кричевского района Леонид Палевич, объясняя читателям местной газеты причины возбуждения уголовного дела и задержания заведующей детсадом, писал, что «чаша людского терпения переполнилась».





До 10 октября она находилась в Могилёвском СИЗО, потом меру пресечения заменили на домашний арест.





Пастухова состояла в объединении «Белая Русь», регулярно участвовала в работе участковых избирательных комиссий, в последние годы – председателем.





Подчиненные говорят о своём бывшем руководителе как о человеке властном, жёстком, требовательном. Многие боялись её психологического давления, предвзятого отношения, угроз непродления контракта.

Смерть Натальи Ельцовой

Как писалось ранее, вскоре после задержания Пастуховой, 8 апреля 2019 года в реке Сож нашли тело её 41-летней подчиненной Натальи Ельцовой, работавшей в саду дефектологом. Сообщалось, что в доме утонувшей женщины была найдена предсмертная записка. Другие подчиненные признавались, что «Наталья всегда панически боялась Пастухову, боялась очной ставки с Пастуховой, пыталась выгородить её в отличие от остальных, может, потому, что по просьбе заведующей собирала некоторые суммы с премий».





Наталья Ельцова. Фото из архива автора





Тело 78-летней матери Ельцовой, куртку которой обнаружили на берегу реки, не найдено до сих пор.





Следственный комитет, проводивший проверку по факту обнаружения тела утонувшей, отмечал, что причинно-следственной связи с делом Пастуховой не установлено.

Коррупционный конвейер

В Кричеве уже после вступления в силу в 2015 году нового закона о борьбе с коррупцией были осуждены за коррупционные преступления председатель сельхозпредприятия «Молятичи-АГРО» Александр Радовский, директор коммунального предприятия «Водоканал» Юрий Рыбчинский, исполняющая обязанности главного бухгалтера агроколледжа Юлия Никитенко, директор центра творчества детей и молодежи «Крэчут» Лолита Сидорова и её зам Ольга Михно. Следует отметить, что наказания за выявленные преступления были довольно мягкими – как правило, штрафы или приговоры с отсрочкой, осужденные неплохо трудоустраивались в городе. В местных госСМИ об этих судебных процессах не было написано ни строчки.





Бывший генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Леонид Скоцкий в 2013 году «погорел» на поборах с премий подчинённых, получив 9 лет колонии усиленного режима.



