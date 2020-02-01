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Каждое третье авто в Беларуси ездит без техосмотра

Несмотря на меры ГАИ, количество автомобилей, проходящих техосмотр, с каждым годом уменьшается.

 По данным «Белтехосмотра», в 2019-ом за талон приехало только каждое третье авто. Соответственно, две трети автомобилей ездят по улицам Беларуси без техосмотра, отмечают в сюжете программы "Объектив" belsat.eu
Только каждое третье авто в Беларуси ездит с техосмотром. Количество водителей, которые проходят техосмотр, снижается уже шестой год подряд.
belsat.eu
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