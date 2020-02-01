Фабрика" — единственный философский трактат автора "Черного квадрата", изданный при его жизни, пишет euroradio.fm

Малевич написал книгу в 1920-м году. 2000 экземпляров книги вышли из типографии в 1922 году. После этого книга стала частью философской работы художника "Супрематизм. Миры как беспредметность, или вечный покой".





Недавно книга была найдена в частной коллекции. Руководство "Витебского центра современного искусства" захотело выкупить трактат и вернуть его на родину. Ожидается, что 23 февраля, в день рождения Казимира Малевича, инвесторы соберутся в Минске и торжественно передадут редкую книгу "Витебскому центру современного искусства" а также послушают неформальную лекцию директора музея о центре и жизни Малевича в Витебске.





Казимир Малевич был связан с Витебском с 1919 по 1935 год. Он руководил мастерской в Народном художественном училище, которую возглавлял Марк Шагал. В этот период он организовал группу УНОВИС (Утвердителей Нового Искусства), читал лекции и писал трактаты.





Обложка книги / ulej.by