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10 фото из Китая, показывающих чудовищную реальность врачей, работающих в эпицентре коронавируса

Новый штамм 2019-nCoV продолжает свирепствовать и уносить жизни. Он распространяется по миру, и ВОЗ признала, что это ЧС международного значения.

10 фото из Китая, показывающих чудовищную реальность врачей, работающих в эпицентре коронавируса
Уровень защиты должен быть максимальный: очки, повязки, маски с забралом, перчаткиФото © Imgur / Astroboys2019

Эпицентром вспышки коронавируса стал китайский город Ухань, который уже больше недели закрыт на карантин, а происходящее в нём напоминает апокалипсис. Врачи из соседних провинций отправляются туда исполнять свой долг, боясь не вернуться обратно.

Новоприбывшие врачи срезают волосы, чтобы их медицинские шапочки могли плотнее прилегать к головам

Фото © Imgur / Astroboys2019

На защитных костюмах пишут имена, чтобы идентифицировать друг друга

Фото © Imgur / Astroboys2019

Риск оказаться на месте заражённого слишком высок. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, и подхватить его можно, даже дотронувшись до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений из носоглотки больного, а затем прикоснувшись к своим слизистым оболочкам

Фото © Imgur / Astroboys2019

И тем радостнее каждая победа в борьбе за жизнь пациентов и волнительнее ожидание вакцины от смертельного штамма

Фото © Imgur / Astroboys2019

Все силы брошены на борьбу, врачи засыпают где придётся или только тогда, когда совсем падают с ног. Им даже приходится носить подгузники, чтобы не отвлекаться от спасения жизней
Фото © Imgur / Astroboys2019


По оценкам эпидемиологов, на создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV может уйти год.
Life.ru
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