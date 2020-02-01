Работал за еду — жителя Молодечно нашли в Брянске и отправили домой

Мужчину ночью 31 января привезли в Оршу и посадили в поезд Могилев — Гродно, который следует через Молодечно.





В московской больнице Виталий оказался после того как 3 декабря ушел из общежития в подмосковном Одинцово, где жил, находясь на заработках. О пропаже мужчины «ангелам» заявила соседка его матери.





Координатор ПСО «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:





— Выяснилось, что когда Виталий ушел из московской больницы, его без денег и документов подобрал какой-то человек, отвез под Брянск и оставил там работать на одном из предприятий. Известно, что денег наш соотечественник не получал. Трудился за еду. Он смог как-то добраться до Брянска, где на вокзале его остановили сотрудники полиции. Они выяснили, что белорус находится в федеральном розыске как пропавший без вести. Я связался с бригадиром Виталия. Он сказал мне, что в три часа ночи 31 января довез молодечненца до Орши, где посадил в поезд Могилев — Гродно, который в пути следования проезжает железнодорожную станцию «Молодечно».





Максим Федорович отметил, что, со слов российского бригадира, белорус чувствует себя нормально. Соседке матери пропавшего, которая заявляла в розыск, сообщили, на каком поезде он должен приехать в родной город.