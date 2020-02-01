В США двойник герцогини Сассекской Меган Маркл прославилась в сети

Фото: instagram.com/greyson_land





Об этом сообщает People.





Популярность пришла к 39-летней Акише Лэнд из американского Миссури после общего фото с дочерью Грейсон. Пользователи сети отметили невероятное сходство американки с женой принца Гарри - Меган Маркл.





Пост стал вирусным, а также принес Лэнд 158 тысяч подписчиков. В комментариях юзеры отмечают, насколько женщины похожи между собой. Лэнд уже называют двойником Маркл.









Сама американка отмечает, что с ней иногда фотографируются на улице, принимая ее за герцогиню. Лэнд отмечает, что она воспринимает сравнение с Маркл как комплимент поскольку считает герцогиню потрясающей.





Ранее поведение Меган Маркл назвали "позорным". Также Корреспондент писал о том, что женщина нашла двойника среди индейцев XIX века.



