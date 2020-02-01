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В США двойник герцогини Сассекской Меган Маркл прославилась в сети

Американка имеет поразительное внешнее сходство с герцогиней. С женщиной даже фотографируются на улицах.

Фото: instagram.com/greyson_land

Об этом сообщает People.

Популярность пришла к 39-летней Акише Лэнд из американского Миссури после общего фото с дочерью Грейсон. Пользователи сети отметили невероятное сходство американки с женой принца Гарри - Меган Маркл.

Пост стал вирусным, а также принес Лэнд 158 тысяч подписчиков. В комментариях юзеры отмечают, насколько женщины похожи между собой. Лэнд уже называют двойником Маркл.


Сама американка отмечает, что с ней иногда фотографируются на улице, принимая ее за герцогиню. Лэнд отмечает, что она воспринимает сравнение с Маркл как комплимент поскольку считает герцогиню потрясающей.

Ранее поведение Меган Маркл назвали "позорным". Также Корреспондент писал о том, что женщина нашла двойника среди индейцев XIX века.
Корреспондент
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