Игорь Крутой назвал участника «Евровидения-2020» от России













По его словам, решение относительно участия певца в конкурсе руководство «Первого канала» приняло окончательно на 90%. Ранее желание представлять Россию выразила Ольга Бузова.





«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам. В прошлом году победу одержал голландский певец Дункан Лоуренс, второе место досталось представителю Италии Алессандро Махмуду, а третье — российскому исполнителю Сергею Лазареву.



