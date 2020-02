Это означает, что реальное количество зараженных может быть намного больше, чем официально подтвержденных случаев, а также то, что властям и медикам будет крайне сложно остановить его распространение по миру.

Исследователи считают, что люди, которые переносят коронавирус без симптомов, также могут распространять вирус. Об этом говорится в статье в научном журнале The New England Journal of Medicine, передает Stat.