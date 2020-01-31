Хакеры заблокировали компьютер бухгалтерии Глубокской ПМК, они требуют 15 000 за разблокировку
Компьютер бухгалтерии государственного предприятия «Глубокский ПМК мелиоводхоз» заблокирован неизвестными злоумышленниками.
В милицию обратился директор организации, который заявил, что компьютер бухгалтерии был заблокирован неизвестными людьми, которые потребовали 15 000 рублей для разблокировки.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает районная газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на начальника штаба РОВД А. Мойсеенка.
11:55 01/02/2020
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