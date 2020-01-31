+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хакеры заблокировали компьютер бухгалтерии Глубокской ПМК, они требуют 15 000 за разблокировку

Компьютер бухгалтерии государственного предприятия «Глубокский ПМК мелиоводхоз» заблокирован неизвестными злоумышленниками.




В милицию обратился директор организации, который заявил, что компьютер бухгалтерии был заблокирован неизвестными людьми, которые потребовали 15 000 рублей для разблокировки.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает районная газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на начальника штаба РОВД А. Мойсеенка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru