Вылечившаяся от коронавируса пациентка рассказала о болезни

Как передает телеканал "Звезда", о 44-летней женщине по фамилии Цзян рассказало агентство Xinhua.





Цзян родилась в городе Чунцин, но после замужества переехала работать в Ухань. Накануне китайского Нового года она отправилась к родным в Чунцин, где ее встретил на вокзале муж. Он заметил, что супруга плохо себя чувствует, и незамедлительно отвез в местную народную больницу.





Шесть дней лечения не дали положительных результатов, и Цзян перевезли в Центральную больницу. Там ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, и поместили в изолятор.





"Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами традиционной китайской медицины", - рассказала женщина.









Она добавила, что лечение дало результаты, и доктора разрешили ей выписаться домой. Лечение было абсолютно бесплатным.





"Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку", - считает Цзян.





Цзян посоветовала не бояться болезни и лучше защищаться от нее, носить маску и чаще мыть руки, а при появлении кашля и других симптомов необходимо обращаться в больницу.





Отметим, что жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи, выписаны 243.



