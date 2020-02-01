+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сюткина в Украину не пустят. СБУ запретила въезд российскому певцу

Запрет ввели из-за высказываний артиста относительно "целесообразности" аннексии Крыма

Валерий Сюткин/Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Отмечается, что запрет ввели из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.
Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности 
пограничники.


В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").

В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".
focus.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru