Сюткина в Украину не пустят. СБУ запретила въезд российскому певцу
Запрет ввели из-за высказываний артиста относительно "целесообразности" аннексии Крыма
Валерий Сюткин/Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
Отмечается, что запрет ввели из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.
Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности
пограничники.
В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").
В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".
09:00 01/02/2020
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