29 декабря Николай Андреев отметил 63-летие. Режиссера в его квартире обнаружила соседка. Причина смерти пока не известна.





Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств.









С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно. Среди постановок — «Волшебная дудочка» В. Вольского, «Чертов скарб» В. Короткевича, «Тысяча и одна ночь», «Самоубийца» М. Эрдмана, «Тутэйшыя» Я. Купалы и др.



