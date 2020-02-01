+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» Николай Андреев

31 января умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» (Молодечно) Николай Андреев, сообщили TUT.BY коллеги режиссера.

29 декабря Николай Андреев отметил 63-летие. Режиссера в его квартире обнаружила соседка. Причина смерти пока не известна.

Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств.


С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно. Среди постановок — «Волшебная дудочка» В. Вольского, «Чертов скарб» В. Короткевича, «Тысяча и одна ночь», «Самоубийца» М. Эрдмана, «Тутэйшыя» Я. Купалы и др.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru