Умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» Николай Андреев
31 января умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» (Молодечно) Николай Андреев, сообщили TUT.BY коллеги режиссера.
29 декабря Николай Андреев отметил 63-летие. Режиссера в его квартире обнаружила соседка. Причина смерти пока не известна.
Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств.
С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно. Среди постановок — «Волшебная дудочка» В. Вольского, «Чертов скарб» В. Короткевича, «Тысяча и одна ночь», «Самоубийца» М. Эрдмана, «Тутэйшыя» Я. Купалы и др.
08:19 01/02/2020
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