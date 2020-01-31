В Минске «заминировали» рестораны «Поедем поедим» и «Кушавель»

К ресторанам выбыли саперно-пиротехнические группы и сотрудники милиции. Прошла эвакуация, пишет reform.by





Здания обследованы, подозрительных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба МВД.





Эти два ресторана уже «минировали» 10 января.





Ресторан «Поедем поедим» расположен в непосредственной близости от мемориального комплекса Куропаты. Его открытие вызвало протесты.





(дополнено) По факту лжеминирования Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 340 (заведомо ложное сообщение об опасности). Личность отправителя устанавливается.