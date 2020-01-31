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Количество изъятых наркотиков в Беларуси выросло до 1,2 тонн

Правоохранительные органы Беларуси в 2019 году изъяли более 1,2 тонн наркотических средств и 64 кг психотропных веществ, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно прошлогодней статистике МВД, в 2018 году в рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота было изъято более 997,6 кг наркотических средств и 36,4 кг психотропных веществ. Таким образом, количество изъятых наркотиков выросло на 20,3%, пишет "Интерфакс".

Кроме того, продолжили в министерстве, в 2019 году в стране была изъята крупнейшая партия наркотиков за всю историю суверенной Беларуси – 550 кг героина, также было ликвидировано 29 каналов поставок наркотических средств в республику.

В целом, в ведомстве отметили, что в стране продолжилось снижение уровня наркопреступности. В то же время по-прежнему высока степень латентности наркомании.
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