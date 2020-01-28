Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.





"В прошлом году в остатки лайнера "​​Титаник" врезалась подводная лодка, но информация об инциденте сохранялась в тайне правительством США", - говорится в сообщении.





Согласно документам, полученным Telegraph, подводная лодка стоимостью 35 миллионов долларов, нанятая британской компанией, ударила лайнер в июле, поскольку "интенсивные и очень непредсказуемые течения" привели к потере контроля над аппаратом.





Это первое известное столкновение с "Титаником" с тех пор, как остатки судна обнаружили на дне океана в 1985 году.



