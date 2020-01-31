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У 4-летнего мальчика из Барановичей разболелся зуб, а спустя несколько дней он умер в больнице

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вопиющий случай, породивший множество слухов, произошел в Барановичах. У четырехлетнего ребенка несколько дней болел зуб, а потом поднялась температура. Его положили в больницу, где мальчик пробыл несколько дней, а потом умер. Пока причина смерти доподлинно не известна, люди высказывают разные предположения. Кто-то утверждает, что ребенок мог умереть от менингита, но точную причину трагедии предстоит выяснить экспертам.

По словам официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой, ребенка с острой зубной болью госпитализировали в Барановичскую детскую городскую больницу, где он умер 24 января. По предварительным данным, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - передает слова Гончаровой новостной портал Intex-press. По факту гибели мальчика Барановичский межрайонный отдел СК проводит проверку.
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