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Подростка с травмой позвоночника нашли на территории недостроенной больницы в Пинске

В Парохонске серьёзно травмирован 14-летний подросток. Его в беспомощном состоянии обнаружили на территории недостроенной больницы.


Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство взрослой части здешнего населения, поскольку притягивает к себе несовершеннолетних. 

По факту произошедшего Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняется, с кем находился подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму. Известно, что находился он там в компании сверстников.


Также устанавливается собственник недостроенного объекта, которому предстоит ответить на вопрос следователя, почему строение не защищено от проникновения внутрь людей, не имеющих к нему прямого отношения.

 
Источник: media-polesye.by
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