



Пострадавшего доставили в Пинскую центральную больницу, а затем переправили на лечение в Минск в республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.





Незаконсервированный должным образом строительный объект уже более двух десятилетий подряд вызывает беспокойство взрослой части здешнего населения, поскольку притягивает к себе несовершеннолетних.





По факту произошедшего Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняется, с кем находился подросток на территории больницы, что делал, при каких обстоятельствах получил травму. Известно, что находился он там в компании сверстников.









Также устанавливается собственник недостроенного объекта, которому предстоит ответить на вопрос следователя, почему строение не защищено от проникновения внутрь людей, не имеющих к нему прямого отношения.











