Неожиданно: СК предлагает смягчить наказание за распространение порно





На данный момент за распространение порно грозит до 4 лет лишения свободы.





В прошлом году зафиксирован рост преступлений с использованием компьютерной техники и против информационной безопасности, количество которых достигло 12,5% (6,7% — годом ранее) от числа возбужденных уголовных дел. По большинству из них злоумышленники не установлены, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.





Следственный комитет, опираясь на международный опыт и судебную практику в Беларуси, инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов, речи о декриминализации изготовления порнографии не идет.





Вместе с тем, СК инициирует введение уголовной ответственности за незаконное распространение реквизитов платежных карт и счетов.