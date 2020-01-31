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Неожиданно: СК предлагает смягчить наказание за распространение порно

В Следственном комитете выступают с инициативной декриминализировать преступления, связанные с распространением порнографических материалов, — за впервые совершенное преступление в течение года привлекать к административной, а не уголовной ответственности.


На данный момент за распространение порно грозит до 4 лет лишения свободы.

В прошлом году зафиксирован рост преступлений с использованием компьютерной техники и против информационной безопасности, количество которых достигло 12,5% (6,7% — годом ранее) от числа возбужденных уголовных дел. По большинству из них злоумышленники не установлены, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.

Следственный комитет, опираясь на международный опыт и судебную практику в Беларуси, инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов, речи о декриминализации изготовления порнографии не идет.

Вместе с тем, СК инициирует введение уголовной ответственности за незаконное распространение реквизитов платежных карт и счетов.
Источник: tut.by
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