В Китае за 48 часов построили клинику для больных коронавирусом? Это фейк
30 января в СМИ появились сообщения, что в Китае за 48 часов построили клинику для больных коронавирусом.
Сообщалось, будто многоэтажное здание больницы было готово принять пациентов 29 января, хотя ранее планировалось, что строительство объекта займёт не менее недели.
На самом деле клиника возле Уханя для больных коронавирусом ещё строится. За её строительством можно следить в режиме онлайн на специальном сайте.
Коронавирус, который вызывает смертельную пневмонию, впервые был зарегистрирован в китайском Ухане месяц назад. На сегодняшний день известно о 213 смертях от него. Количество больных приближается к 10 тысячам.
Источник: euroradio.fm
16:50 31/01/2020
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